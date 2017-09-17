Slovenya-Sırbistan (CANLI YAYIN)

SLOVENYA-SIRBİSTAN

SALON: SİNAN ERDEM

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MAÇIN DETAYLARI

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor.

SIRBİSTAN'IN FİNAL YOLCULUĞU

Son dünya ve olimpiyat ikincisi Sırbistan Milli Takımı, şampiyonaya Milos Teodosic, Nemanja Bjelica ve Miroslav Raduljica gibi önemli oyuncularından yoksun olarak katıldı.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı ve Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Sırbistan, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi ve averajla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Macaristan'ı 86-78 mağlup eden Aleksandar Djordjevic yönetimindeki Sırbistan, çeyrek finalde ise İtalya'yı 83-67'lik skorla saf dışı bıraktı. Bogdan Bogdanovic önderliğindeki Sırbistan, yarı finalde ise Rusya'ya 87-79 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

Sırbistan Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde 2. kez finalde sahne alacak.

Sırplar, Yugoslavya döneminde 8 şampiyonluk yaşadı. Yugoslavya'nın dağılması ve ardından geçen süreçte Sırplar, ülkelerinin Sırbistan adını almasından sonra 2009'da gümüş madalya kazanmıştı.

SLOVENYA TARİH YAZIYOR

Slovenya Milli Takımı, EuroBasket 2017'de finale çıkarak büyük bir sürprize imza attı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda yer alan Slovenya, 5 maçın tümünde sahadan galip ayrılarak lider bir şekilde son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda karşılaştığı Ukrayna'yı 79-55'lik skorla rahat bir şekilde eleyen Slovenya, büyük bir heyecana sahne olan çeyrek final maçında ise Letonya'yı 103-97 mağlup etti. Igor Kokoskov'un başantrenörlüğünü yaptığı ve Goran Dragic ile Luka Doncic'in sırtladığı Slovenya, yarı finalde ise turnuvanın en büyük favorilerinde İspanya'yı 92-72 yenerek finale çıktı.

Slovenya Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde mücadele edecek.

Son 12 Avrupa Şampiyonası'nın tümüne katılan Slovenya, EuroBasket 2017 öncesindeki en büyük başarısına ise 2009'da Polonya'da düzenlenen turnuvada 4. olarak ulaşmıştı.

İLK KEZ KAZANACAKLAR

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçında Slovenya ile Sırbistan, turnuva tarihinde ilk kez kupa sevinci yaşamak istiyor.

Slovenya ile Sırbistan, Avrupa basketbolunun milli takımlar düzeyinde en büyüğü olabilmek için parkeye çıkıyor.

Sırbistan Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Yugoslavya'nın dağılması ve ardından geçen süreçte Sırplar, ülkelerinin Sırbistan adını almasından sonra 2009'da gümüş madalya kazandı.

Slovenya Milli Takımı ise tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finalinde sahne alacak.

EN FAZLA KAZANAN SSCB

1991'de dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını açık ara elinde bulunduruyor.

SSCB, 1935 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmeye başlanan EuroBasket'te 14 kez birincilik kürsüsüne çıktı. SSCB, 1957 ile 1971 yılları arasında yapılan 8 şampiyonanın tümünü kazanarak ulaşılması güç bir rekora da imza attı.

SSCB ayrıca, şampiyonada 3 kez gümüş, 4 defa da bronz madalya kazandı.

YUGOSLAVYA İKİNCİ

Yugoslavya, şampiyonada SSCB'den sonra en fazla şampiyonluğa ulaşan takım olarak dikkati çekiyor. Organizasyonda 8 kez kupayı müzesine götüren Yugoslavya, 5 kez gümüş, 4 kez de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya ve Litvanya'nın üçer şampiyonluğu bulunurken, Yunanistan ve İtalya ikişer, Letonya, Çekoslovakya, Mısır, Macaristan, Almanya, Rusya ve Fransa da birer kez şampiyonluk yaşadı.

SIRBİSTAN'IN 2. FİNALİ

Sırbistan Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde ikinci kez final oynayacak.

Sırplar, Yugoslavya döneminde 8 şampiyonluk yaşadı. Yugoslavya'nın dağılması ve ardından geçen süreçte Sırplar, ülkelerinin Sırbistan adını almasından sonra ilk kez 2009'da finale yükseldi. Sırbistan, Polonya'da düzenlenen turnuvanın finalinde İspanya'ya 85-63 mağlup olarak ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

SLOVENYA İLK KEZ FİNAL OYNAYACAK

Slovenya Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde sahne alacak. Son 12 Avrupa Şampiyonası'nın tümüne katılan Slovenya, EuroBasket 2017 öncesindeki en büyük başarısına ise 2009'da Polonya'da düzenlenen turnuvada 4. olarak ulaşmıştı.

ŞAMPİYONADA MADALYA KAZANAN TAKIMLAR

Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde madalya kazanan takımlar şöyle:

Yıl Altın Gümüş Bronz 1935 Letonya İspanya Çekoslovakya 1937 Litvanya İtalya Fransa 1939 Litvanya Letonya Polonya 1946 Çekoslovakya İtalya Macaristan 1947 SSCB Çekoslovakya Mısır 1949 Mısır Fransa Yunanistan 1951 SSCB Çekoslovakya Fransa 1953 SSCB Macaristan Fransa 1955 Macaristan Çekoslovakya SSCB 1957 SSCB Bulgaristan Çekoslovakya 1959 SSCB Çekoslovakya Fransa 1961 SSCB Yugoslavya Bulgaristan 1963 SSCB Polonya Yugoslavya 1965 SSCB Yugoslavya Polonya 1967 SSCB Çekoslovakya Polonya 1969 SSCB Yugoslavya Çekoslovakya 1971 SSCB Yugoslavya İtalya 1973 Yugoslavya İspanya SSCB 1975 Yugoslavya SSCB İtalya 1977 Yugoslavya SSCB Çekoslovakya 1979 SSCB İsrail Yugoslavya 1981 SSCB Yugoslavya Çekoslovakya 1983 İtalya İspanya SSCB 1985 SSCB Çekoslovakya İtalya 1987 Yunanistan SSCB Yugoslavya 1989 Yugoslavya Yunanistan SSCB 1991 Yugoslavya İtalya İspanya 1993 Almanya Rusya Hırvatistan 1995 Yugoslavya Litvanya Hırvatistan 1997 Yugoslavya İtalya Rusya 1999 İtalya İspanya Yugoslavya 2001 Yugoslavya Türkiye İspanya 2003 Litvanya İspanya İtalya 2005 Yunanistan Almanya Fransa 2007 Rusya İspanya Litvanya 2009 İspanya Sırbistan Yunanistan 2011 İspanya Fransa Rusya 2013 Fransa Litvanya İspanya 2015 İspanya Litvanya Fransa