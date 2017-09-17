Slovenya-Sırbistan (CANLI YAYIN)

SLOVENYA-SIRBİSTAN
SALON: SİNAN ERDEM
YAYIN: NTV
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MAÇIN DETAYLARI
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor.
SIRBİSTAN'IN FİNAL YOLCULUĞU
Son dünya ve olimpiyat ikincisi Sırbistan Milli Takımı, şampiyonaya Milos Teodosic, Nemanja Bjelica ve Miroslav Raduljica gibi önemli oyuncularından yoksun olarak katıldı.
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı ve Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Sırbistan, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi ve averajla lider olarak son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda Macaristan'ı 86-78 mağlup eden Aleksandar Djordjevic yönetimindeki Sırbistan, çeyrek finalde ise İtalya'yı 83-67'lik skorla saf dışı bıraktı. Bogdan Bogdanovic önderliğindeki Sırbistan, yarı finalde ise Rusya'ya 87-79 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.
Sırbistan Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde 2. kez finalde sahne alacak.
Sırplar, Yugoslavya döneminde 8 şampiyonluk yaşadı. Yugoslavya'nın dağılması ve ardından geçen süreçte Sırplar, ülkelerinin Sırbistan adını almasından sonra 2009'da gümüş madalya kazanmıştı.
SLOVENYA TARİH YAZIYOR
Slovenya Milli Takımı, EuroBasket 2017'de finale çıkarak büyük bir sürprize imza attı.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda yer alan Slovenya, 5 maçın tümünde sahadan galip ayrılarak lider bir şekilde son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda karşılaştığı Ukrayna'yı 79-55'lik skorla rahat bir şekilde eleyen Slovenya, büyük bir heyecana sahne olan çeyrek final maçında ise Letonya'yı 103-97 mağlup etti. Igor Kokoskov'un başantrenörlüğünü yaptığı ve Goran Dragic ile Luka Doncic'in sırtladığı Slovenya, yarı finalde ise turnuvanın en büyük favorilerinde İspanya'yı 92-72 yenerek finale çıktı.
Slovenya Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde mücadele edecek.
Son 12 Avrupa Şampiyonası'nın tümüne katılan Slovenya, EuroBasket 2017 öncesindeki en büyük başarısına ise 2009'da Polonya'da düzenlenen turnuvada 4. olarak ulaşmıştı.
İLK KEZ KAZANACAKLAR
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçında Slovenya ile Sırbistan, turnuva tarihinde ilk kez kupa sevinci yaşamak istiyor.
Slovenya ile Sırbistan, Avrupa basketbolunun milli takımlar düzeyinde en büyüğü olabilmek için parkeye çıkıyor.
Sırbistan Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Yugoslavya'nın dağılması ve ardından geçen süreçte Sırplar, ülkelerinin Sırbistan adını almasından sonra 2009'da gümüş madalya kazandı.
Slovenya Milli Takımı ise tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finalinde sahne alacak.
EN FAZLA KAZANAN SSCB
1991'de dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını açık ara elinde bulunduruyor.
SSCB, 1935 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmeye başlanan EuroBasket'te 14 kez birincilik kürsüsüne çıktı. SSCB, 1957 ile 1971 yılları arasında yapılan 8 şampiyonanın tümünü kazanarak ulaşılması güç bir rekora da imza attı.
SSCB ayrıca, şampiyonada 3 kez gümüş, 4 defa da bronz madalya kazandı.
YUGOSLAVYA İKİNCİ
Yugoslavya, şampiyonada SSCB'den sonra en fazla şampiyonluğa ulaşan takım olarak dikkati çekiyor. Organizasyonda 8 kez kupayı müzesine götüren Yugoslavya, 5 kez gümüş, 4 kez de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya ve Litvanya'nın üçer şampiyonluğu bulunurken, Yunanistan ve İtalya ikişer, Letonya, Çekoslovakya, Mısır, Macaristan, Almanya, Rusya ve Fransa da birer kez şampiyonluk yaşadı.
SIRBİSTAN'IN 2. FİNALİ
Sırbistan Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde ikinci kez final oynayacak.
Sırplar, Yugoslavya döneminde 8 şampiyonluk yaşadı. Yugoslavya'nın dağılması ve ardından geçen süreçte Sırplar, ülkelerinin Sırbistan adını almasından sonra ilk kez 2009'da finale yükseldi. Sırbistan, Polonya'da düzenlenen turnuvanın finalinde İspanya'ya 85-63 mağlup olarak ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
SLOVENYA İLK KEZ FİNAL OYNAYACAK
Slovenya Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde sahne alacak. Son 12 Avrupa Şampiyonası'nın tümüne katılan Slovenya, EuroBasket 2017 öncesindeki en büyük başarısına ise 2009'da Polonya'da düzenlenen turnuvada 4. olarak ulaşmıştı.
ŞAMPİYONADA MADALYA KAZANAN TAKIMLAR
Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde madalya kazanan takımlar şöyle:
|Yıl
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|1935
|Letonya
|İspanya
|Çekoslovakya
|1937
|Litvanya
|İtalya
|Fransa
|1939
|Litvanya
|Letonya
|Polonya
|1946
|Çekoslovakya
|İtalya
|Macaristan
|1947
|SSCB
|Çekoslovakya
|Mısır
|1949
|Mısır
|Fransa
|Yunanistan
|1951
|SSCB
|Çekoslovakya
|Fransa
|1953
|SSCB
|Macaristan
|Fransa
|1955
|Macaristan
|Çekoslovakya
|SSCB
|1957
|SSCB
|Bulgaristan
|Çekoslovakya
|1959
|SSCB
|Çekoslovakya
|Fransa
|1961
|SSCB
|Yugoslavya
|Bulgaristan
|1963
|SSCB
|Polonya
|Yugoslavya
|1965
|SSCB
|Yugoslavya
|Polonya
|1967
|SSCB
|Çekoslovakya
|Polonya
|1969
|SSCB
|Yugoslavya
|Çekoslovakya
|1971
|SSCB
|Yugoslavya
|İtalya
|1973
|Yugoslavya
|İspanya
|SSCB
|1975
|Yugoslavya
|SSCB
|İtalya
|1977
|Yugoslavya
|SSCB
|Çekoslovakya
|1979
|SSCB
|İsrail
|Yugoslavya
|1981
|SSCB
|Yugoslavya
|Çekoslovakya
|1983
|İtalya
|İspanya
|SSCB
|1985
|SSCB
|Çekoslovakya
|İtalya
|1987
|Yunanistan
|SSCB
|Yugoslavya
|1989
|Yugoslavya
|Yunanistan
|SSCB
|1991
|Yugoslavya
|İtalya
|İspanya
|1993
|Almanya
|Rusya
|Hırvatistan
|1995
|Yugoslavya
|Litvanya
|Hırvatistan
|1997
|Yugoslavya
|İtalya
|Rusya
|1999
|İtalya
|İspanya
|Yugoslavya
|2001
|Yugoslavya
|Türkiye
|İspanya
|2003
|Litvanya
|İspanya
|İtalya
|2005
|Yunanistan
|Almanya
|Fransa
|2007
|Rusya
|İspanya
|Litvanya
|2009
|İspanya
|Sırbistan
|Yunanistan
|2011
|İspanya
|Fransa
|Rusya
|2013
|Fransa
|Litvanya
|İspanya
|2015
|İspanya
|Litvanya
|Fransa
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