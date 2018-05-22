Slutsksakhar - Dinamo Brest maç önü

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Slutsksakhar, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü Dinamo Brest takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:15. Slutsksakhar 14 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Dinamo Brest 9 puanda ve 8. sırada. Slutsksakhar, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dinamo Brest son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 436 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slutsksakhar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Dinamo Brest sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Slutsksakhar son hafta oynanan Dinamo Brest maçında 1-2 yenildi.

Dinamo Brest ise Slutsksakhar maçında 1-2 kazandı.

Slutsksakhar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Slutsksakhar, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Dinamo Brest, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dinamo Brest 3 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.