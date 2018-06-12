Slutsksakhar - Dnepr Mogilev maçı öncesi rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Slutsksakhar, 12 Haziran 2018 Salı günü Dnepr Mogilev takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Slutsksakhar 15 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Dnepr Mogilev 10 puanda ve 11. sırada. Slutsksakhar, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Dnepr Mogilev son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 402. İddaa'da Slutsksakhar kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dnepr Mogilev kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Slutsksakhar son hafta oynanan Dnepr Mogilev maçında 0-0 berabere kaldı.

Dnepr Mogilev, Slutsksakhar karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Slutsksakhar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Slutsksakhar, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Dnepr Mogilev ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dnepr Mogilev, 4 gol atarken 6 gol yedi.