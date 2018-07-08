Slutsksakhar - Gorodeya maçı rakamları

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Slutsksakhar, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Gorodeya takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:45. 24 puanlı Slutsksakhar 7. sırada bulunuyor, Gorodeya 8 puana sahip ve 16. sırada. Slutsksakhar son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Gorodeya, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 425 kodlu maçı oynayanlar; Slutsksakhar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Gorodeya galibiyet oranı 0.00.

Slutsksakhar önceki hafta Dnepr Mogilev mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Gorodeya ise BATE Borisov maçında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Slutsksakhar, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Gorodeya, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gorodeya 3 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.