Slutsksakhar - Vigvam Smolevichy maç önü

Slutsksakhar ve Vigvam Smolevichy, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Slutsksakhar 8 puanla 3. sırada, Vigvam Smolevichy 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Slutsksakhar, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Vigvam Smolevichy, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 175 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slutsksakhar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Vigvam Smolevichy sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Slutsksakhar son hafta oynanan Vigvam Smolevichy maçında 0-0 berabere kaldı.

Vigvam Smolevichy ise Slutsksakhar maçında 0-0 berabere kaldı.

Slutsksakhar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Slutsksakhar, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Vigvam Smolevichy ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vigvam Smolevichy, 2 gol atarken 4 gol yedi.