Adana’da Elif (28) ve Vedat Darılmaz (28) çifti, 4 yıl önce dünyaya gelen, Cem ismini verdikleri çocuklarının hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark etti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Darılmaz çifti, 40 günlük Cem bebeği hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik çocuğa, SMA Tip 1 tanısı kondu. Hastalık nedeniyle solunum cihazına bağlanan küçük bebek, burnuna takılan tıbbi hortumla beslendi. Hastane odasına çevirdikleri evde bakımını yaptıkları konuşamayan, yürüyemeyen ve solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Cem’in ailesi, SMA hastaları için Türkiye’ye getirilen ilacın çocuklarına da verilmesini istedi: “Çok mutlu olmuştum Cem’in ilaç umudu gerçekleşti diye ama alamadık maalesef. Umudumuz kırıldı. Çocuğumun da yaşamaya hakkı var. Oğlumun ilacını almasını istiyorum. Cumhurbaşkanı’m lütfen sesimizi duyun.”

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