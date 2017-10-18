Bir televizyon programına katılan ünlü müzisyen, "Komplolara destek vermek istemiyorum ama hayatımda kendilerini bu kategoriye sokacak kadar güçlü paranormal deneyimler yaşadım" dedi.

Corgan, yaşadıklarını anlatmaya çekindiğini ve ayrıntı veremeyeceğini söyleyerek, bir insanın gözleri önünde 'ne olduğunu açıklayamadığı' bir şeye dönüştüğüne şahit olduğunu söyledi.

Corgan, "Bir zamanlar biriyle birlikteydim ve açıklayamadığım bir dönüşüm geçirdiğini gördüm." dedi. Programın sunucusu "O kişi insan dışında bir şeye mi dönüştü?" diye sordu. Corgan, "Evet, onu gördüm." cevabını verdi.

Hayatı boyunca depresyon, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu ve intihar eğilimi gibi sorunlar yaşayan Corgan'a bu deneyim öncesinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığı soruldu, Corgan "Tamamen ayıktım" dedi.

Smashing Pumpkins

Billy Corgan