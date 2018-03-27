Bir ara adı Fenerbahçe ile anılan Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar’ın golcüsü Fedor Smolov, Sarı-Lacivertliler’den o dönemde teklif aldığını doğruladı. 28 yaşındaki forvet yaptığı açıklamada “Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile oynadık ve maçtan birkaç gün önce Türk gazeteleri benim Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığımı yazmıştı. Teknik direktörümüz bunları bana söyleyince çok şaşırdım. Sonra Instagram’da yüzlerce Fenerbahçeli taraftar “Come to Fenerbahçe” (Fenerbahçe’ye gel) yazıp sarı-lacivert kalpler bıraktılar. Komikti ama sonra Fenerbahçe benimle ilgilenmeye başladı. Gerçekten transfer etmek istediler, kulübe gittiler ancak olmadı” ifadelerini kullandı.

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