Snap, satış ve pazarlama ekibinden 100 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

Yılın başından bu yana üçüncü kez küçülmeye hazırlanan Snap, daha önce ocak ayında içerik ekibini yeniden yapılandırmış, bu ayın başında ise 120 mühendisi işten çıkarmıştı.

Snapchat’in çatı şirketi Snap’in stratejiden sorumlu tepe yöneticisi Imran Khan, bu işten çıkarmaların geçtiğimiz yılın sonunda uygulamaya koydukları küçülme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

O UYGULAMAYA DİKKAT! SONU FACEBOOK GİBİ OLABİLİR

Recode’un şirketin içerisinden kaynaklara dayandırdığına göre, bu işten çıkarma şirketin son büyük planlı küçülme hamlesi olacak.

Bir yıl önce halka açılan Snap, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde en iyi dönemini geçirmiş ve şirketin kurucu CEO'su Evan Spiegel hedeflerinin 2018 sonunda kârlı bir şirkete dönüşmek olduğunu açıklamıştı.

Küçülme hamlesi yatırımcıları endişelendirmemişe benziyor; şirketin hisseleri bugün yüzde 1 oranında artış gösterdi

NE FACEBOOK NE DE INSTAGRAM, İŞTE YILIN EN ÇOK KAZANDIRAN SOSYAL AĞI...