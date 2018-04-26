Nisan ayı başından bu yana hakkında söylentilerin ayyuka çıktığı yeni Spectacles modeli en nihayetinde Snap tarafından tanıtıldı.

Suya dayanıklı olarak tasarlanan ve daha hafif olan akıllı gözlük, ayrıca fotoğraflar ve videolar için daha yüksek çözünürlük sunuyor. Yeni Spectacles modeli cam göbeği, mercan ve siyah renk seçeneklerine sahip.

Orijinal Spectacles’ta 1088 x 1088 olan video çözünürlüğü, yeni modelde 1216 x 1216 piksele çıkarılırken, önceki cihazda bulunmayan fotoğraf modunun çözünürlüğü ise 1642 x 1642 olarak açıklandı. Snapchat paylaşımlarını artık yalnızca HD olarak kaydeden Spectacles, bunları bir önceki gözlükten dört kat daha hızlı paylaşabiliyor.

BU GÖZLÜK 40 MİLYON DOLAR KAYBETTİRDİ!

Akıllı gözlükte kullanılan çift mikrofon daha kaliteli ses kaydı sunarken, gözlüğün şakaklara denk gelen çerçevesi yüzde 30 daha ufak tasarlandı. Öte yandan Spectacles için yüzde 20 daha ufak bir şarj cihazı tasarlandı.

Yeni Spectacles 150 video ve 3.000 fotoğraf depolayabiliyor. Spectacles.com üzerinden ABD, Kanada ve Fransa’da 150 dolara satışa sunulan gözlüğün 3 Mayıs’ta diğer Avrupa ülkelerine de sunulacağı açıklandı.

129 dolara satışa sunulan ilk Spectacles yalnızca 150 bin satmış ve şirket elinde kalan gözlükler yüzünden 40 milyon dolar zarar etmişti.

Snap'in ayrıca farklı Spectacles modelleri üzerinde de çalıştığı söyleniyor.