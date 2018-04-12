Snap, ilk donanım ürünü olan akıllı gözlük Spectacles’ın yeni sürümlerini geliştiriyor.

Şirketin ilk modelin satışı için belirlediği garip yöntem, gözlüklerin rastgele bir noktaya yerleştirilen dispanserlerden alınmasını sağlıyordu. Ancak bu satış modelin işlememesi, kullanıcıların çok istemesine rağmen bu gözlükleri alamamasına ve binlerce ürünün depolarda kalmasına sebep olmuştu.

Snap’in ABD Federal İletişim Kurumu’na yaptığı kayıtlardan ortaya çıkan bilgilere göre, şirket birden fazla yeni Spectacles modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

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“Giyilebilir video kamera” olarak tanımlanan Model 002 isimli ürünün 802.11ac WiFi standardını destekleyeceği, dolayısıyla daha hızlı dosya transferi yapabileceği belirtiliyor. Gözlük ayrıca elektronik kimlik etiketine sahip olacak ve Snapchat uygulaması üzerinden bu etiketle etkileşime geçilebilecek.

Daha önce çıkan haberler, şirketin bir değil, iki yeni Spectacles modeli üzerinde çalıştığı yönündeydi. Bu cihazlardan ilki, bir önceki modelin ufak değişimlere uğratılmış sürümü olacakken (üssteki model), diğerinin ise GPS ve çift kamera özellikleriyle donatılacak ve 300 dolar civarı bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

Şirket orijinal Spectacles modelini 129 dolar fiyatla ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunmuştu.

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