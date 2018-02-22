Popüler uygulama ve web siteleri tasarımlarını yenilediklerinde kimi kullanıcıların yeniliklere alışmakta güçlük çekmesi kaçınılmazdır. Ancak Snapchat senaryosunda yeni tasarımı beğenmeyenlerin sayısı milyonlarla ölçülüyor.

Snapchat yeni tasarımını yayınladıktan sonra Change.org’da başlatılan imza kampanyası, sosyal ağın eski tasarımına geri dönmesini isteyen kullanıcıları bir araya getirdi. Tam 1,2 milyon kişi tarafından imzalanan kampanya hakkında Snapchat’ten ilk resmi açıklama geldi.

SNAPCHAT GÜNCELLEMESİ TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI!

Kullanıcılar yeni tasarımın eskiye döndürülmesini isterken, eklenen bazı yeniliklerin ise sosyal ağda kalması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Snapchat, yeni tasarımın birçok kullanıcı için alışması zor olabileceğini kabul ederken; eski tasarıma dönmeyeceklerini duyurdu.

Geride kalan birkaç yılda daha geniş kitlelere ulaşabilmek için çalışan Snapchat, yeni tasarımında daha kolay kullanılabilir bir arayüze ve eğlenceli özelliklere yer vermişti. Sosyal ağın müdavimleri yeni tasarımı sevmemiş olsalar da, şirket uzun vadede Instagram’a karşı şansını artırmak için yeniliklerine devam edecek.