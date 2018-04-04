Ünlü GIF (hareketli görsel) servisi Giphy, kısa sürede Instagram ve Snapchat kullanıcılarının favori araçlarından birisine dönüşmüştü. Ancak geçtiğimiz ay Giphy kitaplığına sızdırılan ırkçı bir GIF’in ardından, Instagram ve Snapchat, kullanıcıların hikayelerine GIF eklemelerine olanak tanıyan özelliği askıya almışlardı.

O ÖZELLİĞE INSTAGRAM DA SNAPCHAT DE DUR DEDİ!

Irkçı GIF’in ortaya çıkmasından kısa süre sonra söz konusu içeriği kaldırdığını ve moderasyon sistemini sıkılaştırdığını açıklayan Giphy, ilk olarak Instagram’a geri dönmüştü. Snapchat de bir hafta gecikmeli olarak aynısı yaptı.

INSTAGRAM’IN SEVİLEN ÖZELLİĞİ GERİ DÖNDÜ!

Giphy, moderasyon sistemindeki bir hata nedeniyle kitaplığına sızan GIF’in ardından tüm arşivini dört kez kontrol ettiğini duyurmuştu. Servis bundan böyle kullanıcılar tarafından arşivine eklenen tüm GIF’leri kontrol edecek.