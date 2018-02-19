Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Snapchat güncellemesi, kullanıcılar tarafından çok fazla tepki çekmişti. Snapchat'in mucidi Evan Spiegel tarafından yapılan açıklamada ise, güncellemenin yanlış değerlendirildiği ve ilerleyen günlerde yeni sürümün sevileceğini düşündüğünü ifade etti.

Bununla birlikte Snapchat kullanıcılarının Evan Spiegel gibi düşünmediği açık. Nic Rumsey isimli bir kullanıcının Change.org'dan başlattığı imza kampanyası, bir hayli büyük ilgi gördü ve daha şimdiden bir milyon imzaya ulaştı.

Dilekçenin Snapchat'in eski sürüme dönmesi ve bu güncellemenin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu söyleyen Nic Rumsey, ayrıca son güncellemenin oldukça sinir bozucu olduğunu dile getirdi.