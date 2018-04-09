Kronolojik (zaman sıralı) içerik akışı birçok sosyal ağ tarafından terk edildi. Facebook ve Instagram kullanıcıları uzun süredir özel algoritmalar tarafından belirlenen bir sıralamaya göre yeni içerikleri görürken, Twitter da benzer bir sistem üzerinde çalışıyor.

Snapchat de kronolojik sıralamayı kaldırarak kullanıcılarının büyük bir bölümünden tepki toplamıştı. Bugüne kadar hiçbir sosyal ağ kullanıcı önerilerine rağmen eski kronolojik sisteme dönmezken, Snapchat’in kimi kullanıcılar için bu sıralamayı geri getirdiği görüldü.

TechCrunch tarafından fark edilen gelişmenin geçici bir test olup olmadığı bilinmezken, yalnızca küçük bir kullanıcı grubunun yeni paylaşımları kronolojik olarak gördüğüne dikkat çekiliyor.

SNAPCHAT’İN SEVİLEN ÖZELLİĞİ GERİ DÖNDÜ!