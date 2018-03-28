Snapchat’in çatı şirketi Snap, sosyal ağ için geliştirdiği yeni API ile kullanıcıların verilerini üçüncü taraf uygulamalara açmayı planlıyor.

Son dönemde Facebook’u zor duruma düşüren bu yaklaşım, kullanıcıların Snapchat hesaplarını kullanarak diğer servislere üye olmalarını sağlayacakken, aynı zamanda verilerinin de dışarıya açılmasına sebep olacak.

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Mashable’ın haberine göre, Snapchat söz konusu API’ı Connected Apps adıyla test etmeye başladı. Ayarlar bölümüne konumlandırılan Connected Apps’in açıklamasında ise “Bu uygulamalar Snapchat hesabına bağlı. Bir uygulama seçerek hangi bilgilere erişebileceğini seçebilirsin” deniliyor.

Snap şu an için 2016 yılında satın aldığı Bitmoji ve iş birliği yaptığı Shazam'ın Snapchat kullanıcı verilerine erişmesine izin veriyor. Kullanıcılar ilk etapta Snapchat hesaplarını kullanarak bu servislere üye olabilecek.