Gençlerin favori sosyal ağlarından Snapchat, yayınlamaya hazırlandığı yeni güncellemeyle kullanıcıların uzun süredir beklediği iki özelliği devreye sokuyor.

Yeni özelliklerden ilki olan videolu grup sohbetleri, 16 kadar kullanıcının aynı anda video konferans yapabilmesine olanak tanıyor. Bu özelliği kullanabilmek için grup sohbetlerindeki video kamera ikonuna tıklamak yeterli. Bu noktada, gruptaki herkes video konferansa katılmak için bildirim alıyor.

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Snapchat, sevilen filtrelerinin videolu grup sohbetlerinde de kullanılmasına olanak tanıyor. Öte yandan, sosyal ağ sesli grup sohbetlerinde desteklenen kullanıcı sayısını ise 32’ye yükselttiğini duyurdu.

Güncellemeyle birlikte gelen ikinci büyük özellik ise diğer sosyal ağların olmazsa olmazlarından birisi olan arkadaş etiketlemeyi Snapchat’e getiriyor. Bu hafta yayınlanacak güncelleme sonrasında, kullanıcıların arkadaşlarının kullanıcı adlarının başına ‘@” yazarak, onları istedikleri paylaşımlarda etiketleyebilecek. Etiketlenen kullanıcılar sohbet ekranında bildirim görecek.

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