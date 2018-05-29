Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, sık sık getirdiği yeniliklerle kullanıcılarını kendine bağlamaya devam ediyor. Birçok ilgi çekici filtreye sahip olan yazılım, insan vücüdunun hareketine tepki vererek kişiyi takip eden bir filtre teknolojisine de sahip.

Yeni gelecek teknoloji ise sadece harekete değil, sese de tepki veriyor. Yüzünüzü kaplayan sevimli bir hayvan suratının kulakları, duyduğu sese göre titriyor veya ışıldıyor. Filtrenin gözleri ise yine sese duyarlı olarak hareket ediyor.

Snapchat’in sese duyarlı yeni filtresi, belki de diğerleri gibi etkileyici olmasa da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Uygulama, gelecek haftalarda daha fazla sese tepki veren filtreyi erişime açmayı planlıyor.