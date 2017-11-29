Sneijder'e ABD yolu gözüktü

Sneijder adım adım ABD'ye...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Fransız ekibi Nice’e transfer olan Wesley Sneijder, bu sezon yalnızca 8 maçta görev alırken, yaşadığı sakatlıklarla da hayal kırıklığı yarattı.

Kısa süre önce yeniden sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Hollandalı yıldızın, sezon sonunda Fransa’dan ayrılmayı planladığı öğrenildi. Nice’in de beklentileri bir türlü karşılayamayan Sneijder’a izin vereceği belirtilirken, oyuncunun menajeri Guido Albers, ABD ekibi Los Angeles FC ile görüşmelere başladı.

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