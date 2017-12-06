Sneijder, Nice'te bekleneni veremedi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Fransa'nın Nice takımında bu sezona kötü başladı.
Galatasaray'da oynadığı 4,5 sezonda hücum hattında takımı taşıyan futbolcuların başında gelen Hollandalı oyuncu, yeni takımı Fransa temsilcisi Nice'deki formuyla hayal kırıklığı oluşturdu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice forması giyen Sneijder, takımıyla bu sezon 5'i lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere 8 maçta oynadı. Bu karşılaşmalarda gol kaydedemeyen Hollandalı orta saha futbolcusu, sadece bir asist yaptı.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarından çıkamayan Hollanda Milli Takımı'nın tecrübeli ismi, Rusya'da düzenlenecek organizasyonda oynama fırsatını da kaçırdı.
NICE, SNEIJDER'E YARAMADI
Galatasaray'da geçen sezon 5 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Sneijder, bu sezon başında Fransa'nın Nice takımının yolunu tuttu.
Sezona kötü başlayan 33 yaşındaki futbolcu, Nice'de forma şansı bulmakta zorlandı. Sneijder, 16 haftası geride kalan Ligue 1'de sadece 5 kez oynadı.
Ligde oynadığı 5 maçta gol kaydedemeyen Hollandalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça ilk 11'de başladı. Bu maçlarda bir asist yapan Sneijder, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise bir maçta 90 dakika forma giydi.
Toplamda 8 kez Nice formasıyla sahaya çıkan Sneijder, bu maçlarda gol atamazken, sadece bir asistlik performansıyla beklentileri karşılayamadı.
HOLLANDA MİLLİ TAKIMI İLE DÜNYA KUPASI HAYAL OLDU
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nu 19 puanla 3. sırada tamamlayan Hollanda Milli Takımı, Rusya'daki organizasyona katılma hakkı elde edemedi.
Elemelerde 6 maçta milli formayı giyen Sneijder, sadece 2 gol atabildi. Takım olarak formsuz bir dönemden geçen Hollanda Milli Takımı'nın son 3 resmi maçında ise Sneijder görev alamadı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir türlü formunu artıramayan Hollandalı futbolcu, milli takımıyla 2018 Dünya Kupası'na gitme fırsatını da kaçırmış oldu.
YAKLAŞIK 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Nice'de az süre alan Sneijder, bir de sakatlık sorunuyla karşılaştı.
Sneijder, Olympique Lyon'a 5-0 yenildikleri lig maçı öncesinde sakatlık yaşadı.
Nice teknik direktörü Lucien Favre, antrenman sırasında kalça kemiğinden sakatlanan Sneijder'in yaklaşık bir ay forma giyemeyeceğini açıklamıştı.
Bu sezon sadece 8 resmi maça çıkan ve istenen performansı gösteremeyen Sneijder'in devre arasından sonra 13 Ocak'ta oynanacak Amiens mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.
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