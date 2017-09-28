Sneijder, Nice'te kadroya giremiyor

Sneijder’ın formasını giydiği Nice’in teknik direktörü Lucien Favre, kadroya girmekte zorlanan Hollandalı yıldızın sistemine uymadığını söyledi. Vitesse ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde konuşan İsviçreli teknik adam, “Biz 4-4-2 oynuyoruz. Sneijder 9 numaranın arkasında, 9,5 gibi oynuyor. Ona kadroda yer bulmam zor. Bunu ona da açıkladım” ifadelerini kullandı.

wesley sneijder

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