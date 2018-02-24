Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 15. gününde, snowboard kategorisinde kadınlar ve erkeklerde dev slalom finalleri yapıldı.

LEDECKA TARİHE GEÇTİ

Kadınlarda Çek Ledecka, altın madalyanın sahibi olurken, önemli bir başarıya imza attı. PyeongChang 2018'de alp disiplini kadınlar Super-G yarışında da birincilik elde eden 22 yaşındaki atlet, kış olimpiyatları tarihinde iki farklı disiplinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını elde etti. Yarışı ikinci sırada bitiren Alman Selina Joerg gümüş, üçüncü sırada tamamlayan aynı ülkeden Ramona Theresia Hofmeister bronz madalyayı boynuna taktı.

Erkeklerde ise İsviçreli Galmarini altın, Güney Koreli Lee Sangho gümüş, Sloven Zan Kosir de bronz madalyaya ulaşan sporcular oldu.