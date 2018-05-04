Sochaux - Clermont maç önü

Sochaux ve Clermont, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. 53 puanlı Sochaux 10. sırada bulunuyor, Clermont 59 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Sochaux, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Clermont, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 211 kodlu maçı oynayanlar; Sochaux galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Clermont galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Sochaux son haftadaki Troyes müsabasında 2-3 yenildi.

Clermont ise Valenciennes karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Sochaux, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Sochaux, kendi sahasında 29 gol attı, 33 gol yedi.

Clermont ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Clermont, 19 gol atarken 17 gol yedi.