Sochaux - Lorient maçı rakamları

Fransa Ligue 2 maçında Sochaux ile Lorient, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 53 puanlı Sochaux 10. sırada bulunuyor, Lorient 56 puana sahip ve 8. sırada. Sochaux, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lorient, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 191 kodlu maçı oynayanlar; Sochaux galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Lorient galibiyet oranı 2.40. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Sochaux önceki hafta Lorient mücadelesinde 2-0 kazandı.

Lorient, Sochaux karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Sochaux, evinde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 31 gol yedi.

Lorient ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lorient, 23 gol atarken 28 gol yedi.