Sochaux - Lorient maçı rakamları

Fransa Ligue 2 maçında Sochaux ile Lorient, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Sochaux 53 puanla 10. sırada, Lorient 56 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sochaux, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lorient, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 191 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sochaux kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Lorient sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Sochaux son haftadaki Lorient müsabasında 2-0 kazandı.

Lorient, Sochaux karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sochaux, 29 gol attı ve 31 gol yedi.

Lorient, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lorient 23 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.