Suriye krizinin siyasi boyutuna yönelik çözümün konuşulacağı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin bugün Rusya’nın Soçi kentinde başlayacak. Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde Suriye krizini çözmek amacıyla başlatılan Astana Süreci'nde bugün yeni bir aşamaya geçilmesi bekleniyor.

Astana toplantılarıyla Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması nın ardından Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongre'yle birlikte çözümün siyasi ayağının da belirlenmesi hedefleniyor. Kongre için yaklaşık 1600 kişiye davet gittiği belirtiliyor.

Kongreye gözlemci olarak davet edilen Birleşmiş Milletler adına, BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura katılacak. BM temsilcisi 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Soçi'ye, Kongre'de çıkacak kararın Cenevre'ye taşınması şartıyla katılacağını söylemişti. Anayasa hazırlığına ilişkin tüm adımların Cenevre'de BM gözetimindeki süreç kapsamında atılacağını vurgulayan De Mistura, anayasa komisyonunda Cenevre'deki sürece katılan muhalifler, rejim, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağının altını çizmişti.

Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin başkanlarının TSİ 13.00 sularında hazırlık toplantısı yapması bekleniyor. Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Rusya'nın Karadeniz sahilindeki kenti Soçi'de yapılacak Kongre'ye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağını daha önce açıklanmıştı. Kongre'de Kremlin'in mesajını iletecek isim ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olacak. Rus heyetinin başında Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev bulunacak.

Muhalifleri BM gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde temsil eden Müzakere Yüksek Komitesi, siyasi geçişi Cenevre'de görüşmek istediklerini belirterek, toplantıyı boykot edeceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde ev sahipliği yapacağı önemli kongre öncesinde Rus mevkidaşı

Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi yaptı. Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. Ancak Rusya'nın katılımcılar konusunda Türkiye'nin onayını beklediği biliniyor. Geçtiğimiz hafta

çıkan haberlerde kimlerin davet edileceğine dair uzlaşmanın sağlandığı ifade edilmişti.



AFRİN ENGELİ



Öte yandan Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan PKK/PYD'ye yakın isimlerden Favza el Yusuf Rusya'nın Soçi kentinde

başlayacak 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne' Kürtler'in katılmayacağını söyledi. Yusuf, "Afrin'de durumun değişmemesi halinde Soçi'ye gitmeyeceğimizi önceden de söylemiştik" dedi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda Suriyeli Kürt temsilcinin Soçi'ye gideceklerini ifade etmişti.



Moskova, Suriye'deki tüm etnik ve dini grupların davet edileceği açıklanan kongrede Suriyeli Kürtlerin de temsil edileceğini kaydetmişti.

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Suriye Ulusal Diyalog Kongresi

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