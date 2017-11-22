Soçi öncesi baş döndüren Suriye trafiği!

Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi konuk edecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki barış görüşmelerinin ele alınacağı üçlü zirve öncesinde saatler süren diplomasi trafiğinin merkezindeki isimdi.
Putin'in ilk konuğu Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad oldu. Esad'ı Soçi'deki devlet konağında konuk eden Rus lider, konuğunu kucaklayarak karşıladı ve arkasından el sallayarak yolcu etti. Üç saat süren görüşmenin ardından Kremlin'den ikilinin samimi fotoğrafları servis edilirken, Putin'in Türkiye ve İran'la yapılacak üçlü zirvede masaya oturmadan önce bazı durumlardan emin olmak istediği belirtildi.
Toplantıda iki lider 'teröristlere karşı kesin zafer' parolasıyla askeri operasyonlara devam kararı alırken, Putin'in siyasi konulara geçilmesi yönündeki talebine Esad, 'çözümden yana olan herkesle masaya oturabileceğini' söyleyerek yanıt verdi.
Beşşar Esad'ın Putin'in yanından ayrılmasının ardından, Rus lider için yoğun bir telefon trafiği başladı. Putin, bir gün içerisinde ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü.
WASHINGTON'LA GÖRÜŞ BİRLİĞİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vietnam'daki APEC zirvesinde 'ayaküstü' görüşen iki lider, telefonda yaklaşık 1 saat süreyle konuştu.
Soçi-Washington hattında, Ukrayna, İran, Kuzey Kore ve Afganistan konuları masaya yatırılsa da aslan payını Suriye kaptı. İki lider Suriye'de sona yaklaşan askeri operasyonlar ve barış süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Devlet başkanları düzeyinde gerçekleşecek, Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi ve Putin'in Esad'la yaptığı görüşme de iki liderin gündemindeydi.
Kremlin iki liderin, Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin muhafaza edilmesi konusunda görüş birliğine vardıkları açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, iki liderin birleşik bir Suriye'nin istikrarının sağlanması için Cenevre görüşmelerinin önemi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
BÖLGESEL LİDERLERE TELEFON
Önce Beşşar Esad'la görüşen ardından Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Vladimir Putin, bu görüşmelerin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İki liderin telefon yoluyla yaptıkları görüşmenin konusu savaşın diğer tarafı, Suriyeli muhaliflerdi. Daha önce Riyad'ın Suriyeli muhalifleri birleştirme çabalarını desteklediklerini belirten Putin, 22-24 Kasım'da Riyad'da toplanacak muhaliflerin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sürecini desteklemeleri yönünde beklentileri olduğunu belirtti.
Kral Selman'ın ardından Putin'in telefonuna yanıt veren bir sonraki isim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu oldu. İki liderin, Soçi'deki üçlü zirvenin yanı sıra Suriye'deki gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili görüş alış verişinde bulundukları belirtildi.
Bölgenin önemli liderleriyle tek tek görüşen Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi de unutmadı. İki lider askeri operasyonlarla ilgili durumu değerlendirdi ve siyasi çözüm arayışlarını masaya yatırdı.
SOÇİ'NİN GÜNDEMİ NE OLACAK?
Putin 2 gün içerisinde 5 liderle yaptığı görüşmelerle, Soçi'deki üçlü zirve öncesinde Suriye'de siyasi sürece geçilmesi için çok aktörlü bir çözüm zemini yaratmaya çalıştı.
Bu diplomasi zincirinin en kritik halkası ise bugün Soçi'de yapılacak üçlü zirveyle tamamlanacak. Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin gündeminde siyasi çözüm olacak.
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin önemli bir gündem maddesi olması beklenen toplantıda, gerilimi azaltma bölgelerindeki durum ve terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele de masaya yatırılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.