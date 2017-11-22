Soçi öncesi baş döndüren Suriye trafiği!

Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi konuk edecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki barış görüşmelerinin ele alınacağı üçlü zirve öncesinde saatler süren diplomasi trafiğinin merkezindeki isimdi.

Putin'in ilk konuğu Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad oldu. Esad'ı Soçi'deki devlet konağında konuk eden Rus lider, konuğunu kucaklayarak karşıladı ve arkasından el sallayarak yolcu etti. Üç saat süren görüşmenin ardından Kremlin'den ikilinin samimi fotoğrafları servis edilirken, Putin'in Türkiye ve İran'la yapılacak üçlü zirvede masaya oturmadan önce bazı durumlardan emin olmak istediği belirtildi.

Toplantıda iki lider 'teröristlere karşı kesin zafer' parolasıyla askeri operasyonlara devam kararı alırken, Putin'in siyasi konulara geçilmesi yönündeki talebine Esad, 'çözümden yana olan herkesle masaya oturabileceğini' söyleyerek yanıt verdi.

Beşşar Esad'ın Putin'in yanından ayrılmasının ardından, Rus lider için yoğun bir telefon trafiği başladı. Putin, bir gün içerisinde ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü.

WASHINGTON'LA GÖRÜŞ BİRLİĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vietnam'daki APEC zirvesinde 'ayaküstü' görüşen iki lider, telefonda yaklaşık 1 saat süreyle konuştu.

Soçi-Washington hattında, Ukrayna, İran, Kuzey Kore ve Afganistan konuları masaya yatırılsa da aslan payını Suriye kaptı. İki lider Suriye'de sona yaklaşan askeri operasyonlar ve barış süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Devlet başkanları düzeyinde gerçekleşecek, Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi ve Putin'in Esad'la yaptığı görüşme de iki liderin gündemindeydi.

Kremlin iki liderin, Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin muhafaza edilmesi konusunda görüş birliğine vardıkları açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, iki liderin birleşik bir Suriye'nin istikrarının sağlanması için Cenevre görüşmelerinin önemi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

BÖLGESEL LİDERLERE TELEFON

Önce Beşşar Esad'la görüşen ardından Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Vladimir Putin, bu görüşmelerin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki liderin telefon yoluyla yaptıkları görüşmenin konusu savaşın diğer tarafı, Suriyeli muhaliflerdi. Daha önce Riyad'ın Suriyeli muhalifleri birleştirme çabalarını desteklediklerini belirten Putin, 22-24 Kasım'da Riyad'da toplanacak muhaliflerin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sürecini desteklemeleri yönünde beklentileri olduğunu belirtti.

Kral Selman'ın ardından Putin'in telefonuna yanıt veren bir sonraki isim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu oldu. İki liderin, Soçi'deki üçlü zirvenin yanı sıra Suriye'deki gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili görüş alış verişinde bulundukları belirtildi.

Bölgenin önemli liderleriyle tek tek görüşen Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi de unutmadı. İki lider askeri operasyonlarla ilgili durumu değerlendirdi ve siyasi çözüm arayışlarını masaya yatırdı.

SOÇİ'NİN GÜNDEMİ NE OLACAK?

Putin 2 gün içerisinde 5 liderle yaptığı görüşmelerle, Soçi'deki üçlü zirve öncesinde Suriye'de siyasi sürece geçilmesi için çok aktörlü bir çözüm zemini yaratmaya çalıştı.

Bu diplomasi zincirinin en kritik halkası ise bugün Soçi'de yapılacak üçlü zirveyle tamamlanacak. Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin gündeminde siyasi çözüm olacak.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin önemli bir gündem maddesi olması beklenen toplantıda, gerilimi azaltma bölgelerindeki durum ve terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele de masaya yatırılacak.