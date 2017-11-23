Soçi zirvesi, 1945'teki Yalta Konferansı'na benzetildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'de 6.5 yıldır devam eden iç savaşa son vermek ve siyasi çözüm sürecine geçiş yapılması için Soçi'de bir araya geldi.

Soçi'de üç liderin katılımıyla yapılan zirve tüm dünya basınında geniş yer tuttu. İngiliz basınından Rus basınına kadar birçok yayın kuruluşu ve sayısız sosyal medya kullanıcısı, Soçi'de üç liderin bir araya geldiği zirveyi ünlü Yalta Konferansı'na benzetti ve yeni bir Ortadoğu düzenine işaret etti.

Rusya'da bir tatil kasabasında Şubat 1945'te gerçekleşen Yalta Konferansı, 'Üç Büyük' olarak adlandırılan, İngiltere Başbakanı Winston Churcill, ABD Başkanı Frank Roosevelt ve Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin bir araya gelmişti.

Savaş sonrası yeni bir dünya düzeninin temellerinin atıldığı konferansta, Polonya topraklarının durumu, Almanya'nın bölünmesi ve Sovyetler Birliği'nin Japonya'ya savaş ilan etmesi gibi konular konuşulmuştu.