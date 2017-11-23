Soçi zirvesi, Arap ve İran basınının manşetlerinde!

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Soçi'deki üçlü Suriye Zirvesi, Arap ve İran basınında geniş yer buldu.

Şark El Evsat gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye krizini görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmesini manşetine taşıdı.

Gazete, "Suriye'de barış sürecinin başlaması için bölgesel ve uluslararası çatı" manşetiyle verdiği haberinde, Putin'in, "Suriye rejimi dahil tüm tarafların tavizler vermesi gerektiğinin altını çizerek, Suriye Ulusal Kongresinin tarihini belirlemeleri için söz konusu üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının görevlendirildiği" sözlerine yer verdi.

"SİYASİ ÇÖZÜM VE DİYALOG UFKU BELİRLENDİ"

Londra'da Arapça yayınlanan El Hayat gazetesi ise zirveyi "Soçi Zirvesi, siyasi çözüm ve diyalog ufkunu belirledi" manşetiyle gördü. Gazete, zirvenin terör örgütü DEAŞ'ın hezimete uğratılmasının ardından Suriye'de yeni bir sürecin başladığını kanıtladığını yazdı.

Katar'da basılan El Arab gazetesi ise iç sayfalarında yer verdiği haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmasından "İslam dünyasını yıkmak için kirli senaryolar var" sözlerini başlığa taşıdı. Gazete, "zirvenin ulusal diyaloğa çağrı yaptığını" aktardı.

"STRATEJİK BİRLİKTELİK"

İran'da yayınlanan gazetelerde ise zirve, üç ülkenin Suriye'nin geleceği için mutabakata vardığı ifadeleriyle duyuruldu.

"Arman" gazetesinde zirve, "Stratejik Birliktelik" manşetiyle İranlılara duyurulurken, haberde "Türkiye, İran ve Rusya'nın, Suriye'nin geleceği konusunda mutabakata vardığı" ifade edildi.

İranda yayınlanan "Cevan" gazetesi de Soçi'deki üçlü Suriye zirvesini manşetine taşırken, "Bölgede ABD'siz istikrar" başlığını tercih etti. Haberde ise, "Ruhani, Putin ve Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri zirvede, Suriye ve bölgenin istikrar ve barışına yönelik önemli adımlar attı." ifadeleri kaydedildi.

İbtikar gazetesi ise "Suriye'de İstikrar Üçgeni" manşetiyle abonelerine duyurduğu haberinde, "İran, Türkiye ve Rusya liderleri arasında Soçi'de gerçekleşen zirvede, Suriye'de istikrarın sağlanması konusunda mutabakat sağlandı." bilgisini paylaştı.