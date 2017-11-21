Soçi zirvesinin ayrıntıları belli oldu

22 Kasım'da Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla düzenlenecek zirvenin detaylarıyla ilgili açıklama yapıldı.

AA'nın haberine göre Soçi zirvesinde, Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler ile Suriye’deki terör unsurlarıyla mücadele değerlendirilecek.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar bu sabah, Rusya'ya gitti.

Orgeneral Akar, Soçi'de Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ile bir araya gelecek.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, dün Rusya'ya gidip Putin ile görüşmüş, iki liderin Soçi'de yaptığı görüşme yaklaşık 4 saat sürmüştü.

Görüşmede Suriye'de terörizmin yenilmesinin ardından siyasi ve barışçıl bir çözümün önemi vurgulanırken, Putin'in bölgesel liderler ve Trump ile de bir görüşme yapacağı belirtilmişti.

Interfax'a göre Putin, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada Putin’in, Esed ile görüşmesinde Suriye’deki askeri sürecin sona yaklaşması, artık siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söylediği belirtildi.

Suriye’de siyasi sürecin ana hatlarının belirlenmesi gerektiğine işaret eden Putin, “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. BM’nin himayesi altında yürütülecek siyasi süreçte sizin de bakış açınız önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Esad ise Suriye’de siyasi süreci destekleyecek tüm taraflarla diyaloğa hazır olduklarını savunarak, “Suriye’deki siyasi sürece dış güçlerin müdahil olmaması konusunda Rusya’nın desteğine güveniyoruz.” dedi.

Açıklamada Putin’in, Esad'i Rus Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay yetkilileri ile tanıştırdığı kaydedildi.

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