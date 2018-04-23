HT Magazin'de yer alan habere göre, geçen yıldan bu yana ilişkisini devam ettiren Sofia, geçtiğimiz günlerde E! News’e verdiği röportajda, “Scott’un benim erkek versiyonum olduğunu düşünüyorum. Biz çok benzer yaratılmışız” demişti.

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