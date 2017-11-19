Bursa'da şoför, yolcuyu otobüsten iterek aşağı attı

Bursa'da durakta bekleyen vatandaşın üzerine otobüsü kırdığı belirtilen şoför, adamın "Engelli çocuğum var neden arabayı üstüme kırıyorsun seni şikayet edeceğim" demesi üzerine yolcuyu özel halk otobüsünden iterek indirdi. Şoför, parasını ödediği halde yolcuyu yol kenarında bırakıp olay yerinden ayrıldı.
İHA'nın geçtiği habere göre; Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Üniversite-Yunuseli hattında çalışan özel halk otobüsü, Küçük Sanayi durağına hızlı bir şekilde girdi. Bunun üzerine durakta bekleyen yolculardan biri kartı okutup otobüse binip otobüs şoförüne "Kardeşim benim engelli çocuğum var otobüsü neden üstüme kırıyorsun benim canımın hiç mi kıymeti yok seni şikayet edeceğim" demesi üzerine oturduğu yerden kalkan şoför yolcuyu kolundan tutarak otobüsten indirdi.
"PARAMI VERDİM BİNDİM, SANA HAKARET Mİ ETTİM, KÜFÜR MÜ ETTİM?"
Otobüste bulunan diğer yolcular ne kadar ayırmak isteseler de otobüs şoförü adamı iterek zorla otobüsten indirdi. Otobüse binen yolcu, "Ben paramı verdim bindim. Ben sana küfür ettim mi, ben sana hakaret ettim mi, neden bana vuruyorsun" diyerek kendini savunurken şoför yolcuyu tekrar tartaklamaya başladı.
YOLCUYU PARASINI VERMESİNE RAĞMEN OTOBÜSE ALMADI
Otobüs şoförü adamı ana yol kenarında bırakıp kapıları kapattı. Yolcunun parasını vermesine rağmen yolcuyu otobüse almayarak olay erinden ayrıldı. Olanlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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