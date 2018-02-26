Dünya çapında 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren, 500 binden fazla çalışanı bulunan, 5 milyar öğün yıllık yemek üretim kapasitesine sahip ve 17.8 milyar Sterlin cirosu olan dünyanın lider yemek ve destek hizmetler sağlayıcısı Compass Group’un bir parçası olan Sofra/Compass Group Türkiye, 2017 yılı ekonomi verilerini açıkladı.

Türkiye'de geçtiğimiz yıla göre yüzde 20'lik büyüme kaydeden Grup, 2018 yılında da çift haneli büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. 2017 yılında 3.000 kişiye istihdam sağlayan Sofra/Compass Group Türkiye, insan kaynakları alanına yapacakları önemli yatırımlarla bu rakamı 2018 yılında 2 katına çıkararak, 6.000 kişiye daha iş imkanı sunacak.

Compass Group içerisinde 50'den fazla ülke bulunduğunu ve ülke olarak Türkiye’nin çok başarılı bir yıl geçirdiğini söyleyen Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nihat Kartal, Compass Group’un 2017 yılı kapanış açıklamasının BBC’de yapılan bir canlı yayınla gerçekleştiğini ve Sofra/Compass Group Türkiye’nin yılın en başarılı iki ülkesinden biri seçilerek büyük bir başarıya imza attığının altını çizdi.

Kartal, "Toplu yemek sektöründe Türkiye’de açık ara lider durumdayız. Günde 1.2 milyon kişiye yemek veriyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde, 2.100 müşteriye 3.650 farklı lokasyonda hizmet sunuyoruz. Bölgesel yaygınlığımız ve sistemli yönetim biçimimizle birlikte Compass Group içerisinde Türkiye, 2017 yılının en başarılı iki ülkesinden biri oldu. Bu bizim için gurur verici. Global ölçekte yakaladığımız bu başarıyı 2018 yılında da devam ettireceğiz” dedi.