İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,077 kilometrelik pistte 16 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan Kallio takımından Sandro Cortese, 30.47.791'lik derecesiyle birinci oldu. GRT Yamaha'dan Federico Caricasulo 2'nci, NRT'den Jules Cluzel ise 3. sırayı aldı.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle 2. yarıştan sonra bu mücadeleye de katılamadı. Kenan, şampiyonanın Avustralya'daki ilk ayağında kaza yapmış, kol ve bacağında yanıklar oluşmuştu.

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1. Lucas Mahias (Fransa): 58 puan

2. Sandro Cortese (Almanya): 54

3. Randy Krummenacher (İsviçre): 50

4. Federico Caricasulo (İtalya): 49

5. Luke Stapleford (Büyük Britanya): 27

20. Kenan Sofuoğlu (Türkiye): 3