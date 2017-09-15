Soğan yerine alternatif ürünlere yönelen üretici zor durumda

Girdiği evlerde soyulup kesilmesi esnasında gözleri yaşartan soğan, tarladan toplanma aşamasında da hayli uğraştırıyor. Bunun yanı sıra soğan, satış fiyatı ile de üreticisinin gözlerini yaşartıyor. Kışın marketlerde kilogram fiyatı 2 TL'ye kadar yükselen soğanın fiyatı hasat döneminde 30 kuruşa kadar düştü.
Viranşehir ilçesindeki üreticiler soğan tarlalarının büyük bölümünü alternatif ürünlerin ekildiği arazilere dönüştürürken, azalan soğan üreticileri ise fiyatlardan yakınıyor. Tarladan 30 kuruşa soğanı satan üreticiler, bu rakamın maliyetinin de altında olduğunu olduğunu söylüyor. Soğan üreticilerinden Yusuf Nilüfer, kazanılan parayla işçinin yevmiyesi ve elektrik faturasını bile ödeyemediklerini belirtti.
MÜŞTERİ BULMAKTA ZORLANIYORLAR
Çiftçiler, düşük ve zararına satış fiyatına rağmen müşteri bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Ben her sene ekiyorum Bunca emeğimiz boşa gittiği gibi borçlu da kalıyoruz. Bu durumda soğan üretimi yapan biz çiftçilerin tamamı iflas etmiş durumdayız. Buna rağmen 30 kuruşa bile birçok üretici, müşteri bulamıyor. İşçi bedeli, tohum, gübre, elektrik bedeli ve benzeri masrafların tamamı ortada kaldı. Çok kaliteli soğan üretmemize rağmen mahsulümüz tarlada çürüyor. Ben ve çocuklarım aylardır gece gündüz çamurun içinde çalışıp soğan yetiştirdim. Fakat soğanlar tarlada çürüyor. Bunca masrafım ve emeğim çöpe gitti" dedi.
"20 KURUŞA KADAR DÜŞEBİLİR"
Nilüfer, bir çok üreticinin bu yıl soğan yerine başka ürünlere yöneldiğini kaydetti. Soğanı bir an önce satmak zorunda olduğunu da hatırlatan Nilüfer, soğanı tarlada kalan üreticilerin umudunun ise ülkenin batısındaki illerden beklenen talep olduğunu da sözlerine ekledi. Üreticiler, soğanın ilerleyen günlerde kilogramı 20 kuruşa kadar düşebileceğini belirterek, devletten destek istedi.
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