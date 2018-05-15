Sogndal - Asane maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Sogndal, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Asane takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 10 puanlı Sogndal 5. sırada bulunuyor, Asane 8 puana sahip ve 8. sırada. Sogndal son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Asane, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 470. İddaa'da Sogndal kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Asane kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Sogndal önceki hafta Hodd mücadelesinde 1-2 yenildi.

Asane, Elverum karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Sogndal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sogndal, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

Asane ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Asane, 1 gol atarken 8 gol yedi.