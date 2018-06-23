Sogndal - Jerv karşılaşma önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Sogndal, 24 Haziran 2018 Pazar günü Jerv takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 25 puanlı Sogndal 2. sırada bulunuyor, Jerv 19 puana sahip ve 6. sırada. Sogndal, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jerv, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 238 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sogndal kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Jerv sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Sogndal son haftadaki Strommen müsabasında 3-2 kazandı.

Jerv ise Kristiansund BK maçında 0-1 yenildi.

Sogndal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sogndal, kendi sahasında 14 gol attı, 9 gol yedi.

Jerv, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Jerv, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.