Sogndal - Sandnes karşılaşma önü

Norveç 1.Lig maçında Sogndal ile Sandnes, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Sogndal 9 puanla 5. sırada, Sandnes 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sogndal, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sandnes son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 579. İddaa'da Sogndal kazanır 1.45, berabere biter 3.50, Sandnes kazanır 4.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Sogndal önceki hafta Levanger mücadelesinde 4-1 yenildi.

Sandnes ise Ranheim maçında 1-0 kazandı.

Sogndal, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Sandnes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sandnes, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.