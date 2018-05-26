Sogndal - Strommen maçı istatistikleri

Sogndal ve Strommen, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Sogndal 13 puanla 7. sırada, Strommen 7 puanla 13. sırada bulunuyor. Sogndal son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Strommen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 299. İddaa'da Sogndal kazanır 1.35, berabere biter 3.80, Strommen kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sogndal son hafta oynanan Strommen maçında 3-2 kazandı.

Strommen ise Sogndal karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Sogndal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sogndal, kendi sahasında 8 gol attı, 8 gol yedi.

Strommen, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Strommen 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.