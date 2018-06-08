Sogndal - Viking maçı rakamları

Norveç 1.Lig maçında Sogndal ile Viking, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. Sogndal 19 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Viking 19 puanda ve 2. sırada. Sogndal, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Viking son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 190 kodlu maçı oynayanlar; Sogndal galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Viking galibiyet oranı 2.80. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Sogndal son hafta oynanan Valerenga maçında 5-2 kazandı.

Viking, Stabaek karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sogndal, 13 gol attı ve 9 gol yedi.

Viking ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Viking, 11 gol atarken 7 gol yedi.