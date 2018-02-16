Soğuğa meydan okuyacaklar

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, 17 Şubat tarihinde Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleşecek. Yarışmacıların eğlenceli kıyafetler ve kayma araçlarıyla önce kar üstünde kayacağı, ardından da rampadan uçacağı organizasyonda genç oyuncu İlayda Akdoğan da adrenaline katılacak.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yarışmacılar eğlenceli kıyafetler ve kayma araçlarıyla önce kar üstünde kayacak, ardından rampadan uçacak ve karlı havaya aldırmadan buz gibi suyla dolu havuza dalarak soğuğa meydan okuyacak.



Yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanları değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanılabilecek. Katılımcılar birbirinden eğlenceli kıyafetlerle piste çıkarken, buz gibi suyla buluşmadan önce en yaratıcı atlayışlarını gerçekleştirecekler.



ÜNLÜ İSİMLER YER ALACAK, İLAYDA AKDOĞAN HAVUZA ATLAYACAK



Red Bull Kar Havuzu jüri koltuğunda ise tanıdık birçok sima yer alacak. Oyuncu İlayda Akdoğan, oyun dünyasının önemli isimlerinden Mervan Tepelioğlu, moda tasarımcısı Özlem Süer ve snowboard sporcuları Çiçek ile Memet Güney katılımcıları oylayacak jüride yer alan isimlerden.



Oyuncu İlayda Akdoğan’a göre atlayış sırasındaki tavır ve düşüş çok önemli. Atlayışın orijinal olması gerektiğine değinen Akdoğan yarışmacıların yüz ifadesinin de önemli olduğu görüşünde. Akdoğan, tüyosunu "Geçen sene yarışmacıların en çok suya yaklaştığı anlarda yüzlerinin alacağı ifadeyi merak ediyordum. Havuza yaklaştıkça yüzlerinden 'Çok soğuk olacak' ifadesi okunuyordu. Bu sene buz gibi havuza atlama cesaretine sahip tüm Qyarışmacılardan buna yakışacak cesur ve yaratıcılık sınırlarını zorlayan bir atlayış ve orijinallik bekliyorum. Snowboard ya da kayakla kayıyor olabilirsiniz ama bize bunu bambaşka bir şeymiş gibi sunabilirsiniz” şeklinde veriyor.

Snowboard sporcusu Çiçek Güney “Yarışmacı çok etkileyici bir kostüme sahipse kötü bir düşüşe de yüksek puan verebilirim” ifadesini kullanırken Memet Güney de yarışmacının havada asılı kaldığı sürenin kendisini çok etkileyebileceğini söylüyor.