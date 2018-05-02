İsviçre, Fribourg Araştırma Enstitüsü Dairesi, daha fazla kilo kaybı için soğuk çayın sıcak çaydan daha etkili olduğunu buldu.

Zafer Atamer'in haberine göre; Fribourg Üniversitesi Entegratif Kardiyovasküler ve Metabolik Fizyoloji Laboratuvarı sıcak ve soğuk çayın insan vücudu üzerindeki etkilerine yönelik bir araştırma yaptı.

Çalışmada bir fincan şekersiz çay içen 23 sağlıklı genç ve yetişkin kişi incelendi. Kişilerin metabolik ve dolaşım tepkileri karşılaştırılırken kafeinli soğuk içeceğin 3 derece, sıcak içeceğin ise 55 derece olduğu bildirildi.

Katılımcıların 90 dakika boyunca kan basıncı, kalp atışı, kalbin pompaladığı kan, oksijen tüketimi ve yağ oksidasyonu ölçüldü. Çay içmeden yarım saat önce ve sonra ölçülen değerler karşılaştırıldığında soğuk çay içerken enerji tüketiminin iki kat arttığı gözlemlendi.

Yapılan açıklamaya göre; soğuk çay içmek vücuttaki yağın yakılmasını sağlıyor ve kalpteki metabolik stresi azaltıyor. İsviçre Kalp Vakfı tarafından desteklenen bu çalışmaya göre soğuk çay kilo kontrolü için oldukça faydalı.

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