Soğuk havalarda çiçek bakımı nasıl olur?

Kış aylarını hissettiğimiz bu günlerde çiçeklerin bakımının önemi daha da artıyor. Ülkemizde bazı kesimlerde soğukların daha çok hissedilmesiyle birlikte, çiçek sevdalılarının dikkat etmeleri gereken konular ortaya çıkıyor.

İHA'nın haberine göre çiçekçilik yapan Levent İmrak, kış aylarında çiçeklerin bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İmrak, "Her bitkinin kendine has bakımı vardır. Yeşil yapraklı bitkileri soğuk havaların olduğu kış aylarında 10 günde bir sulamak gerekir. Yani sulama işlemini yaptığımızda bitkinin toprağında kuru yer kalmayacak. Bunun içinde saksının boyundan daha yüksek su dolu bir kovanın içerisine saksıyla birlikte batıracağız.

Saksıdaki toprağın içerisinden hava kabarcıkları çıkacaktır, suyun içinde kalacağı için. O hava kabarcıklarının çıkması kesilene kadar suyun içerisinde kalacak. Sonrasında tam sulanmış demektir. Soğuktan korumak için vitamin takviyesi de verilebilir. Sulaması bu şekilde olmalıdır. Kışın en çok yapılan yanlış, yaz aylarındaki gibi çiçekleri fazla sulamaktır. Yazın sıcaktan dolayı çiçekleri 5 günde bir sulamak gerekirken, kışında aynı şekilde sulamaya devam edildiği zaman fazla su bitkilerin köklerine zarar verir ve çürümesine neden olur" dedi.

"AÇELYA, ORKİDE VE SİKLAMEN GİBİ ÇİÇEKLER DAHA ÇOK SU İSTER"

Bazı çiçeklerin yeşil yapraklı bitkilere göre daha çok su istediğini belirten İmrak, "Yeşil yapraklı bitkilerin haricinde açelya, orkide ve siklamen gibi bu tarz çiçekler daha çok su isterler. Mesela açelyaların sürekli nemli olması gerekir. O yüzden altına bir tabak koyup sürekli içerisinde su bulunması gerekir. Orkidenin de toprağı farklı bir toprak olduğu için, diğer bitkilerinki gibi suyu tutma, nemi tutma gibi bir durumu yoktur. Orkidenin kökleri su depolama özelliğine sahiptir.

Bunun içinde orkideleri kış aylarında haftada bir sulamak daha doğru olacaktır. Halk arasında tavşan kulağı olarak ta bilinen siklamen çiçeği ise serin bitkisidir. Yani serin bir ortamda durması gerekir. Oda sıcaklığında bazen bozulabilirler. O yüzden evin neresi serinde bu çiçek için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü mevsimlik bir çiçek olduğu için sadece kış aylarına mahsus bir çiçektir. Kapalı balkonları olanlar oralarda muhafaza edebilirler" diye konuştu.

"BİR TARAFTAN CAMDAN SOĞUK GELİP BİR TARAFTAN DA KARORİFERİN SICAĞININ GELMESİ BİTKİYE ZARAR VERİR"

Son olarak cam kenarları ile kalorifer petekleri arasına konulan çiçeklerin bu durumdan olumsuz etkileneceğini söyleyen İmrak, "Kışında soğuktan korumak için oda sıcaklığında olması şarttır. Çok soğuk ve cereyanda kalan yerler çiçeğe zarar verir. Evlerin cam diplerine çiçekler konulabiliyor. Örneğin genelde evlerin cam kenarlarında kalorifer peteği bulunur. Bir taraftan camdan soğuk gelip, bir taraftan da kaloriferin sıcağının gelmesi bitkiye zarar verir. Onun için cam kenarlarından ziyade sıcaklık olarak çiçek için yaklaşık 20 derece idealdir" şeklinde konuştu.