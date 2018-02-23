Sivas'ta sevgilisiyle beraber kaçan adam sevgilisinin akrabalarından saklanmak için çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Vatandaşların şüphe üzerine yaptığı ihbarla çarşaf giyen adam çocuk parkında polis ekiplerince yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Danişment Ortaokulu yakınlarında bulunan parkta yaşandı. Okul çevresinde ve parkta gezinen iki siyah çarşaflı kişiyi gören çevredeki vatandaşlar çarşaflılardan birinin erkek olabileceği şüphesiyle durumu polise ekiplerine verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri siyah çarşaflı iki kişiyi inceledi. Yapılan incelemede siyah çarşaflılardan birinin erkek olduğu ortaya çıktı. Elazığ'dan Sivas'a kaçarak geldiği öğrenilen şahıslar Emrah B. ile Hasret K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada tabanca, iki adet şarjör ve bıçak çıktı. Siyah çarşaf giyerek kadın kılığına giren Emrah B.'nin iddiaya göre kaçırdığı Hasret K.'yı akrabalarından korumak için kendisinin de siyah çarşaf giydiği öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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