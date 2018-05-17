İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merdivenaltı atölyelerde ürettikleri silahları piyasaya satan bir çeteyi takibe aldı. Organize polisi, ara operasyonlar yaparak çete üyelerini motorize yunus timlerine yakalattı. Ancak kontrollü operasyon karakol polislerine bildirilmedi.

KARAKOLDAN SERBEST BIRAKTILAR

Teknik takip sırasındaki ara operasyonlarda 92 ruhsatsız tabancayla yakalanan silah çetesinin 8 üyesi tutuklandı. Motorize yunus ekiplerinin normal bir yol uygulamasıymış gibi üzerlerinde ruhsatsız silahlarla yakaladığı çete üyelerinin bazılarının karakoldan serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Çete üyelerinden rüşvet alan karakol polislerinin, yunus ekiplerinin düzenlediği tutanakları yırttığı, silah ibaresine yer verilmeyen yeni tutanak düzenleyerek çete üyelerinin serbest kalmasını sağladıkları tespit edildi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre organize polisi, delillerin toplanmasının ardından dün sabah çete üyeleri ve 3 polis için harekete geçti. 1 silah atölyesi ve şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah ve 802 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonun diğer bölümünde ise gözaltına alınan çete üyelerini rüşvet karşılığı serbest bırakan 3 karakol polisi gözaltına alındı. Gözaltına alınacak polis sayısının artabileceği belirtildi.

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