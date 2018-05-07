Şok halka arzdan 3 milyar lira bekliyor

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, "163 tane yatırımcı toplantısı yaptık, yoğun ilgi görüyoruz. Halka arzın erteleneceği öngörümüz yok. Dünyada şu anda 10 tane halka arzdan en çok ilgi göreniyiz." dedi.

Şirket, asgari yüzde 30 oranında temettü dağıtmayı öngörüyor.

Demirel, "Tahsisatları yüzde 15 yurt içi ve yüzde 85 yurt dışı olarak planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Halka arzda 1 TL nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığının daha önce açıklandığı gibi 12.00 TL - 14.40 TL olduğu hatırlatıldı.

Şok Marketler'in yüzde 50'si Turkish Retail'e ve yüzde 39'u Gözde Girişim'e, yüzde 10'u Templeton'a ait. Yıldız Holding, Arlington üzerinden Turkish Retail'in yüzde 80'ine sahip ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kontrolündeki hisseler ile birlikte de toplam yüzde 46,91'ine dolaylı olarak sahip.

Ek satış dahil planlanan halka arz şirket sermayesinin yüzde 35'i kadar.

31 Aralık 2017 bilançosunda 4,79 milyar lira yükümlülüğe karşılık 360 milyon lira ödenmiş sermaye bulunuyor ve geçmiş yıl zaraları kaleminin etkisiyle özkaynaklar 2,18 milyar lira ekside; toplam kaynaklar 2,60 milyar lira seviyesinde. İşletme sermayesi stok devir hızı yüksek olan işletmelere benzer şekilde negatif, eksi 1,29 milyar lira.

(Business HT)