Saklambaç’ın haberine göre, ünlü popçu Murat Dalkılıç'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'in eski sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ayrılığının ardındaki sır perdesi aralandı.
2 ay birlikte olduğu Dinçerler ile tek kare dahi görüntü vermeyen oyuncu, iddiaya göre genç işadamının elini cebine atmamasından şikayetçi olunca aşka son verdi.
Ayrılık sonrası, "Artık işimle gündemde kalmak istiyorum" açıklamasını yapan Erçel'in yakın dostlarına "Mehmet, iyi bir insandı ama çok cimriydi. Hiç para harcamıyordu" diye dert yandığı öğrenildi.
“İŞKOLİK MEHMET”
Erçel'in, babasına ait kahve zincirinin başına geçerek kısa sürede başarılı olan 25 yaşındaki Dinçerler'in işkolikliğinden şikayetçi olduğu da öne sürüldü.
Aşkıyla baş başa kalmayı arzu eden güzel oyuncu, iddiaya göre işadamının sürekli kendisine ait kafeye gitmek istemesinden de bıkınca aşkı noktaladı. Genç yaşına rağmen iş hayatında başarıyı yakalayan Dinçerler'in yüzü aşkta gülmedi.
Dalkılıç ise, Hande Erçel yanına taşınınca aşkı için kesenin ağzını açıp villanın dekorasyonunu yenilemişti.
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