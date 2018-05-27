Kars'ın Sarıkamış ilçesini mesken tutan 8 kişilik Suriyeli aile otomobilleriyle haftada bir kere ilçeye gelerek dileniyor. Çoğunluğu çocuklardan oluşan dilenciler, topladıkları parayı otomobilde bekleyen ailenin reisine verip, tekrar tekrar Sarıkamış cadde ve sokaklarını gezerek dilencilik yapıyor.

İHA'nın haberine göre, Ramazan ayında duygu sömürüsü yaparak dilenen Suriyeli aile zaman zaman da ilçe halkının tepkisine uğruyor.



Ailenin otomobille geldiğini gören bir vatandaş, önce dilenen aileye tepki gösterdi. Ardından da polisi aradı.

Olay yerine gelen polis dilencilik yapan ailenin reisini otomobilin içerisinde yakaladı. Diğer aile fertlerini caddeden toplayan polis, aileyi Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Burada haklarında işlem yapılan Suriyeli otomobilli dilenciler, ilçeden gönderildi.

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