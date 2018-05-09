Şok Marketler halka arz ediliyor

DHA'nın haberine göre; Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel katılımı ile gerçekleştirilen Şok Marketler halka arz bilgilendirme toplantısı İstanbul Conrad Hotel'de düzenlendi. Toplantıda şirket ve halka arz süreci ile ilgili bilgiler veren Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, Şok Marketler'in halka arzının Türkiye'nin son 10 yılının en büyük halka arzlarından biri olmasını beklediklerini ve bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Halka arzı değerlendiren Demirel, "Türkiye gıda perakende sektörünün en hızlı büyüyen market zinciri ve modern gıda perakende sektörünün öncülerinden biri olarak ülkemize, sektörümüze ve piyasalara güveniyoruz. Şok Marketler için geleceğe güvenle baktığımız yepyeni bir dönem başlıyor. Müşteri odaklı çalışmalarımızla büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.



Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmının öncelikle finansal borçlarının ödenmesi amacıyla kullanılacağını belirten Demirel; "Bu şekilde öz sermayemizi güçlendirerek; güçlenen öz sermayemiz ile kârlılığımızı daha da arttırma ve kar dağıtım politikamız çerçevesinde kârımızı yatırımcılarımız ile paylaşma arzusundayız. Asgari yüzde 30 oranında temettü dağıtmayı öngörüyoruz" dedi.

"BÜYÜMEMİZİN ARDINDA SAĞLAM BİR STRATEJİ VE YENİLİKÇİ ÖZGÜN İŞ MODELİ VAR"



Demirel, Şok Marketler'in bugüne kadar elde ettiği başarıya giden yolu şöyle özetledi: "Şok Marketler 2011 yılında Migros'tan bin 200 mağaza ile satın alındı. 2011-2014 döneminde DiaSA ve Onurex mağazaları Şok bünyesine katıldı. 2015 yılına başlarken 2 bin 200 mağazamız vardı. O döneme kadar şirket satın almaları ile gerçekleşen büyümemiz o tarihten itibaren organik büyüme ile devam etti. Şirketimiz 2015'ten bu yana özgün bir iş modeli ve sağlam bir strateji ile bugünkü büyüklüğüne ulaştı. Şok Marketler olarak, ulusal süpermarketler ile indirim marketlerinin iyi yanlarını birleştiren bir iş modeline sahibiz. 2016 ise atılım yılımız oldu ve Türkiye'nin 39'uncu en büyük şirketi olduk.

Şok Marketler'in sektörün hasılat bakımından en hızlı büyüyen market zinciri olmasının ardında markamızı doğru konumlandırmamızın yanı sıra değerli bir yönetim kadrosu ve 24 binin üzerinde çalışanımızın emeği var. Şok Marketler olarak 2011'den 2018'e çok yüksek bir performans sergilediğimize inanıyorum.

"GÜNDE ORTALAMA 3 MAĞAZA AÇTIK"



Neler yaptığımızı kısaca özetlemek gerekirse, müşterilerimize daha da yakın olmak için günde ortalama üç mağaza açtık, 2017'yi 81 ilde 5 bin 100 mağaza ile kapattık, Mart 2018 sonu itibariyle yaklaşık 5 bin 500 mağazaya ulaştık. Her yıl ortalama 4 bin kişiye ek istihdam sağlayarak Türkiye'nin bu konudaki en başarılı şirketlerinden biri olduk. Türkiye'deki tüketici trendlerini yakından takip ettik. Mağazalarımızı ‘yakınlık', ‘fiyat', ‘ürün çeşitliliği', ‘özgün markalarımız' ve ‘rahat alışveriş ortamı sağlamak' gibi 5 temel unsuru dikkate alarak tasarladık. Ulusal markalı ürünlerle beraber tarihi geçmişi olan özgün markalarımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını karşıladık. Taze meyve ve sebzeleri ‘dağıtım merkezinden mağazaya' anlayışı ile kısa zamanda müşterilerimize ulaştırdık".

"PAZARDAN ÇOK DAHA HIZLI BÜYÜME GÖSTERDİK"



Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, Şok Marketler'in 2015- 2017 arasında Türkiye'de hasılat bakımından en hızlı büyüyen perakende mağaza zinciri olduğuna dikkat çekerek, "2012 ve 2017 arasında pazarın toplam büyüme oranı yüzde 13 iken Şok Marketler yüzde 46 ile pazardan çok daha hızlı bir büyüme gösterdi. 31 Aralık 2017 itibariyle konsolide ciromuz 9.5 milyar TL olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Son beş yılda Şok mağaza sayısının da yüzde 35 oranında büyüdüğünü vurgulayan Demirel, "Şok Marketler, ciro ve mağaza sayısının artış oranı itibariyle kendi sınıfında lider pozisyondadır" ifadelerini kullandı.





"SEKTÖRÜN GELECEĞİNDEN UMUTLUYUZ"



Gıda perakende sektörü hakkında bilgiler de veren Uğur Demirel sözlerine şöyle devam etti; "Türkiye gıda perakende sektörü, geçen yıl gerçekleşen 70 milyar dolar büyüklüğü ile hane halkı harcaması bazında Avrupa'nın 7'nci büyük pazarı konumunda. 2012-2017 yılları arasında şehirli nüfus arttı ve orta sınıf da yaklaşık son 15 yılda üç kat büyüdü. Alışveriş merkezleri yaygınlaşırken, indirim marketlerinin yükselişi de hızlandı.



Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'deki şehirleşme oranı 2016'daki yüzde 72 seviyesinden 2023'te yüzde 75 seviyesine çıkacak. Bu Avrupa ülkeleriyle aynı oranda yükseldiğine işaret ediyor. Buna karşılık modern perakendecilik sektörü henüz pazarın yarısına hizmet veriyor. Dolayısıyla Türkiye'de gıda perakendeciliği sektöründe gidilecek geniş bir beyaz alan ve genişleyecek bir pazar potansiyeli mevcut. Biz Şok Marketler olarak bu potansiyeli gördük ve atılımlarımızı buna göre yaptık".

Demirel "Mağaza ağımızın, 2018'de de Türkiye'nin büyüyen ekonomisinden güç alarak son üç yıla benzer bir hızla genişlemesini hedefliyoruz" dedi.

12,00 TL-14,40 TL FİYAT ARALIĞINDA TALEP TOPLANACAK



Halka arzla ilgili detayları paylaşan Demirel şu bilgileri verdi: "Tamamı sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek halka arz için kurulan konsorsiyum, Garanti Yatırım liderliği ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde 30'a yakın aracı kurumdan oluşuyor. Bu yılın şüphesiz en büyük ve dikkat çekici olacağını düşündüğümüz halka arzlarından biri olacak olan Şok Marketler'de talep toplama 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Hisse fiyatı aralığı 12,00 TL-14,40 TL olarak belirlendi ve halka arzdan 2,6-3,1 milyar TL arası kaynak sağlamayı hedefliyoruz. Nihai talep toplama sonrasında talep rakamlarına göre netleşecek olan tahsisatları yüzde 15 yurtiçi ve yüzde 85 yurtdışı olarak planlıyoruz" diye konuştu.



