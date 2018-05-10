Şok'ta halka arz fiyatı düştü, süre iki gün uzadı

Şok Marketler'in halka arzında fiyat aralığı 10-10.5 TL aralığına indirilirken, dün sona ermesi beklenen talep toplama süresi de 10-11 Mayıs'ı kapsayacak şekilde uzatıldı.

Gözde Girişim iştiraki Şok Marketler'in halka arzında daha önce fiyat aralığı 12-14.4 TL aralığında açıklanırken talep toplamanın da 8-9 Mayıs'ta olacağı duyurulmuştu.

Halka arza aracılık eden Garanti Yatırım'ın KAP'a yaptığı açıklamada ayrıca, "Şirkete halka arz ile birlikte toplam 2.6 milyar TL'lik sermaye girişinin tamamlanması, Şirketin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından önce, şirketin mevcut ortakları tarafından nihai halka arz fiyatından gerçekleştirilecek bir tahsisli sermaye artırımı ile sağlanacaktır" denildi.